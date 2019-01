Pellicani: «Brugnaro non ha ancora informato il consiglio comunale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPPOSIZIONEVENEZIA In Parlamento aveva presentato un emendamento, accolto dal Governo, per chiedere sulla tassa di sbarco «un tavolo tecnico istituzionale allargato alle forze economiche e sociali della città di Venezia e delle isole minori della laguna». E ieri Nicola Pellicani, deputato Pd e consigliere comunale, ha presentato una mozione in consiglio comunale, facendo seguito a quanto già manifestato in un intervento congiunto con la capogruppo Monica Sambo, con il consigliere Emanuele Rosteghin e i consiglieri della Lista Casson.«I...