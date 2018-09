Pellicani al ministro: «La laguna rischia di diventare un Far West»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA LAGUNAVENEZIA Fino a quando il Governo non consentirà il trasferimento delle competenze sulle acque della laguna alla città metropolitana? Lo chiede con un'interrogazione al ministro degli Affari regionali, Erika Stefani, il deputato veneziano del Pd Nicola Pellicani.«Il termine del 31 marzo 2015 previsto dalla Legge del 2014 sul trasferimento delle funzioni è ampiamente scaduto e non è stato ancora adottato un decreto attuativo. Il ministro - afferma Pellicani - è al corrente che questa inerzia sta trasformando la laguna in un Far...