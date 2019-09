Pellestrina, pesca miracolosa recuperati 150mila chili di reti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONE PELLESTRINA Oltre 150 tonnellate di reti da pesca raccolte in un solo anno a Pellestrina. È una quantità enorme che è il frutto di un interessante lavoro portato avanti dal Comune con Veritas e 10 cooperative di pescatori dell'isola in collaborazione con l'Unesco. Che le reti costituiscano circa il 10 per cento dei rifiuti in mare non è un mistero, ma che in zona ci fosse una così grande quantità di materiale ha lasciato sorpresi perfino gli addetti ai lavori. Lo scorso giugno, la giunta aveva approvato una delibera che...