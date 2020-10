L'ALTRO FRONTE

PELLESTRINA Tutta Pellestrina sarà in strada, davanti alla riva che si affaccia sulla laguna, domani mattina, sabato, a mezzogiorno. Nell'ora di punta, in cui le previsioni ipotizzano che l'acqua alta possa arrivare tra quota 135 e 140 centimetri sul medio mare, per l'isola sarà come tornare indietro con la memoria al 12 novembre 2019. In quei giorni terribili l'alta marea devastò case, auto, mobili, lavatrici, portandosi via tutto. Oggi, per fortuna, la situazione è diversa, sono stati fatti, proprio alla luce di quei giorni terribili, lavori importanti di innalzamento delle rive per la messa in sicurezza. Ma la paura c'è e tutti lo ammettono senza molti giri di parole. La forza della marea il 12 novembre colse tutti di sorpresa.

L'ATTESA

Perciò anche stavolta sarà un mezzogiorno di paura e tensione. Anche se c'è, tra i residenti, la consapevolezza dei lavori fatti per non vivere più una situazione come quella di novembre. Per Pellestrina, poi, la giornata sarà un doppio test, una sorta di prova generale del sistema di emergenza. Oltre all'innalzamento delle paratoie del Mose, che per la prima volta potrebbero alzarsi in una condizione di necessità, c'è anche l'attesa per verificare concretamente che i lavori di innalzamento delle rive porteranno l'effetto sperato: lasciare l'isola all'asciutto. Comunque, viste le previsioni di alta marea, è stata allertata la Protezione civile, le pompe idrovore di sollevamento sono predisposte per l'attivazione. Certamente, insomma, questa volta Pellestrina e San Pietro in Volta non si faranno cogliere in contropiede. Tutto è pronto e codificato. Ma la preoccupazione, come è normale che sia, non cala. Tutti, comunque metteranno al riparo dal piano terra le loro cose, mobili e arredi, sperando che la preoccupazione sia solo preventiva. Nessuno dormirà sonni tranquilli.

Sergio Zennaro, è presidente del Centro anziani di Pellestrina, e vive qui da quando è nato, 77 anni fa. È stato lui a marcare stretto il premier Giuseppe Conte quando è venuto a Pellestrina, chiedendo, a nome della comunità, di non venire abbandonati dalle istituzioni una volta cessata l'emergenza.

LE OPERE IN ATTESA

«Per me Pellestrina è una scelta e una ragione di vita - racconta Zennaro - siamo preoccupati, inutile negarlo. Sono stati fatti dei lavori importanti, ma ora la preoccupazione maggiore è per i residenti della zona davanti agli ex cantiere De Poli, sestiere Scarpa. Li i lavori non si sono ancora conclusi, ed è stata smantellata la parte vecchia della riva per far posto a quella nuova. Perciò, per circa 100 metri, manca un basamento di marmo di circa 30 centimetri, che porterebbe ad un'altezza del marginamento di circa 160. Non so se l'impresa riuscirà a completare i lavori in tempo utile per sabato, altrimenti ci organizzeremo con i sacchi di sabbia. Va detto che con noi il premier Conte ha mantenuto, nè più nè meno, gli impegni che si era preso pubblicamente».

LE POMPE

Anche Giorgio Vianello fa riferimento ai problemi che potrebbero crearsi nella zona degli ex cantieri navali. «Ho cercato in questi giorni Insula - racconta Vianello - e speriamo di ottenere delle garanzie che ci rasserenino. Per il resto dovremmo essere abbastanza tranquilli i lavori che sono stati fatti, sono andati veramente bene. Speriamo non vi siano infiltrazioni».

Emilio Ballarin, residente a San Pietro, punta tutto sulle pompe. «Se queste funzionano a regola d'arte - chiude - non dovremmo avere grossi problemi. C'è indubbiamente tra di noi un pizzico di curiosità su come saranno innalzate le paratoie del Mose». A Pellestrina la grande vigilia della paura è iniziata.

Lorenzo Mayer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA