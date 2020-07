PELLESTRINA

«La prossima volta potrebbe tornare a Pellestrina solo per noi? Nellarichiesta fatta, fuori da ogni protocollo, al premier da Sergio Zennaro, presidente del Centro anziani di Pellestrina è sintetizzato lo stato d'animo dei residenti dell'isola, il giorno dopo la seconda visita, in pochi mesi del premier Giuseppe Conte. I rimborsi governativi sono arrivati ma la paura, in previsione del prossimo autunno è ancora grande.

LE ISTITUZIONI

«La giornata è stata positiva commenta il presidente della municipalità Danny Carella I lavori per la messa in sicurezza dell'isola stanno procedendo e i rimborsi sono stati incassati. Cera un triste precedente che per fortuna in questa emergenza non si è ripetuto. A Pellestrina i residenti aspettano ancora di vedere un euro dei rimborsi promessi dal Governo per la tromba d'aria del 2010. Logico che ci fosse, tra la gente, un poco di diffidenza».

«Missione compiuta sintetizza il delegato del sindaco alle isole Scarpa Marta - i rimborsi sono stati erogati, ora pensiamo che c'è bisogno anche di un ripascimento per difendere Pellestrina dall'acqua alta. Non abbassiamo la guardia. Grazie anche al lavoro del sindaco come commissario». E a proposito del confronto sindaco e premier, non c'è stata una convergenza di vedute sotto l'aspetto culinario. Per la pausa pranzo hanno scelto due posti diversi sempre in isola. Il premier è stato accolto da Celeste il sindaco, invece, ha voluto il ristorante Da Nane. Dove, invece, c'è stata assoluta sintonia è la convinzione che i lavori, per la messa in sicurezza dell'isola, siano andati avanti.

LE VOCI

Sergio Zennaro racconta come l'isola abbia bisogno di nuovi stimoli e interventi forti per superare la crisi che qui morde più che altrove. «Abbiamo bisogno di aiuto ancora per riprenderci. La crisi legata all'emergenza sanitaria qui si sente più che altrove, perché eravamo già in crisi. La pesca è ferma, mancano le attività artigianali. E anche noi, con il Centro anziani, non sappiamo quando potremo tornare a riunirci. Non abbiamo luoghi di aggregazione e le spiagge avrebbero bisogno di essere valorizzate. Anche la viabilità dell'isola andrebbe ridisegnata: troppe auto in circolo Siamo un'isola e c'è gente solo sabato e domenica».

«Sono sempre stato contrario al Mose - dice Giorgio Vianello - e la mia opinione non è cambiata. Rispetto a novembre, però, debbo dire che a Pellestrina ci sono stati miglioramenti tangibili. Ad esempio, sono state cambiate tutte le pompe idrovore, un intervento che in isola non si era mai visto prima. E i lavori, per il rialzo del muretto, stanno procedendo in maniera spedita. Anzi vedo che gli operai lavorano anche sabato e domenica. Indipendentemente dall'entrata in funzione delle dighe mobili, con il rialzo del muretto confidiamo che l'isola sia protetta dall'acqua alta. In questi mesi si è lavorato alacremente».

Lorenza Vianello, invece, ha portato la voce dei comitati cittadini. «A Pellestrina - annota - non avevamo mai avuto la visita di un premier prima di questa emergenza, ora ne abbiamo avute due in pochi mesi. Anche i rimborsi per l'acqua alta stanno arrivando, siamo all'ottavo stralcio». La visita del premier è stata anche l'occasione per guardare avanti».

CASA DEVASTATA

«I rimborsi sono arrivati per tutte le famiglie ricorda Giannino Veronese che ha ricevuto a casa la visita del premier - ci siamo tirati su le maniche e abbiamo sistemato tutto. I cinquemila euro, comunque, non sono stati sufficienti a ripristinare tutti i danni. Noi abbiamo perso tutto. La spesa che abbiamo affrontato era più del doppio. Comunque siamo atto che sono stati mantenuti gli impegni che erano stati presi. I soldi che sono arrivati alle famiglie sono troppo pochi, rispetto agli esborsi avuti. Molti di noi, per esempio, hanno perso l'automobile a causa dell'acqua della laguna che ha invaso l'abitacolo. Non potevamo certo sollevare le auto, ma quello era un bene non ammesso nella lista degli oggetti rimborsabili».

Lorenzo Mayer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA