IL PELLEGRINAGGIO

PORDENONE Sono fuggiti da guerre e persecuzioni etniche per ritrovarsi nel Friuli Occidentale a lottare con la minaccia del Covid 19. Il pellegrinaggio pasquale del vescovo Giuseppe Pellegrini si è chiuso ieri con il rito che ha voluto dedicare a rifugiati e richiedenti asilo, nel salone della Casa della prossimità gestita dalla Caritas diocesana, alla Madonna Pellegrina di Pordenone. La maggioranza degli ospiti è di fede islamica, ma tutti hanno firmato il cartello di benvenuto al presule, impegnato a vivere un'altra messa solitaria in streaming, nel rispetto dei decreti governativi che puntano a frenare la pandemia.

OLTRE LE BARRIERE

Dopo il benvenuto di don Davide Corba, il delegato alla prossimità che ha concelebrato insieme al vicario generale monsignor Orioldo Marson, il vescovo ha letto il manifesto scritto in arabo. L'opera ha declinato il motto Andrà tutto bene in Insiallah, ovvero il celebre detto Se Dio vuole. Ne è uscito un ponte interreligioso di dialogo tra due mondi diversi, per un momento finalmente più vicini proprio a causa della tragicità di queste giornate. Al termine del rito, don Corba ha offerto al presule tre doni-simbolo: un telefono, una coperta e una cesta di prodotti alimentari, a significare l'impegno dei volontari che con mascherina, guanti e occhiali portano quotidianamente il cibo a chi è in difficoltà, per ragioni economiche o personali.

ASPETTANDO IL MIRACOLO

«Ci auguriamo che avere scelto il Beato Marco come icona della fede pordenonese durante l'epidemia di Coronavirus possa essere il segno che la santificazione del nostro predicatore-missionario è oggi più vicina». Walter Arzaretti, anima del Comitato di fedelissimi del seicentesco fraticello avianese, rende omaggio alla scelta diocesana. «Per vivere un momento di penitenza e riconciliazione, come Papa Francesco ha suggerito puntualizza don Luigi Stefanuto, presidente del gruppo di lavoro -, monsignor Pellegrini ha raccomandato di utilizzare l'Atto di dolore perfetto di Padre Marco, invocando con esso il perdono dei nostri peccati». Non essendo possibile una confessione in chiesa, la formula consente di ricevere ugualmente l'assoluzione sacramentale. Carlo Domenico Cristofori da Villotta visse a sua volta l'esperienza della quarantena, provenendo da luoghi colpiti dalla peste, intercedendo nel 1682 a Gorizia per la liberazione del Friuli dall'epidemia. «Non appena potremo ritrovarci tutti insieme lancia l'appello don Luigi -, ci incontreremo al ponte di Tremeacque, su iniziativa della parrocchia di Ghirano di Prata. Nel frattempo chiediamo a chiunque riceva una grazia di segnalarlo al nostro comitato, per la causa di canonizzazione. Abbiamo la sede a Casa Betania, in via Villanova a Pordenone».

P.P.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA