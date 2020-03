I PRECEDENTI

BELLUNO Dal 1793 in poi nei primi decenni di attività dell'Ospitale della Natività di Maria Vergine a Belluno, allestito a palazzo Bembo, il nemico maggiore fu la pellagra, mentre i contagi da affrontare di più furono quelli da sifilide e gonorrea per i quali c'era l'obbligo di tenere un apposito Elenco delle meratrici al fine di monitorare la situazione.

IL RICHIAMO

Se ne ha notizia nel recente libro di Michele Buoso dedicato all'ospedale cittadino dalle origini al 1940. Sempre stando a tali notizie dai documenti dell'Archivio storico comunale si apprende che si trattava di malattie devastanti, ma in qualche modo gestibili. Poi, nella primavera del 1817, si presentò la prima vera emergenza denominata febbre nosocomiale. L'epidemia partì dall'adiacente brefotrofio dove le condizioni igienico-sanitarie erano pessime: «pagliericci madidi di umidità, coperte lacere, vestiti mai cambiati dal momento dell'ingresso nella struttura» degli orfani colà ospitati. Prima difficoltà: in ospedale mancavano posti letto, così si chiese di utilizzare i locali vuoti dell'ex convento di Loreto. Prime misure di contenimento impartite dal dottor Buzzati: cambiare frequentemente paglioni dei letti, lenzuola e vestiti; bagni quotidiani con acqua tiepida e sapone; nella dieta quotidiana, alla consueta minestra di riso e brodo, aggiunta di vino e qualche pezzetto di carne.

LA FEBBRE

Quella febbre nosocomiale altro non era che una patologia tifica in espansione sul territorio al punto da costringere ad allestire un ambulatorio solo per l'accoglimento e la cura dei colpiti dall'epidemia. Se ne trova traccia in una relazione di Carlo Zasso del 1903: « folla spaventosa e inaudita il medico ed il flebotomo rimasero quasi vittime del terribile contagio e il chirurgo benché oppresso con minor impeto dallo stesso morbo dovette percorrerne lo stadio e sente tuttavia gli effetti della fastidiosa convalescenza». Nell'ospedale di via Loreto furono accolte circa 300 persone colpite da quell'epidemia tifoidea e in luglio si chiese di ampliare l'infermeria ad essa dedicata perché i suoi locali erano insufficienti a far fronte al morbo. Le epidemie continuarono e per tutta la prima metà dell'800 non ci fu pace per i bellunesi ed il loro ospedale. Nel 1836 si affacciò il colera con 110 morti, nel 1849 si ripresentò e nel 1855 i decessi furono 261. L'ospedale collassò e si dovette allestire un lazzaretto nella villa vescovile del Belvedere. Le autorità tentarono di minimizzare la situazione distribuendo per qualche giorno alcolici, pane, carne e agrumi, mentre i medici visitavano gli ammalati a domicilio, ma solo a fronte di lauta ricompensa. Si arrivò addirittura a sparare fuochi d'artificio facendo credere alla povera gente che si sprigionasse zolfo utile a purificare l'aria. Tra falcadina, colera, tifo, e spagnola si intuisce come i tempi di morbida dovrebbero consentire di porre in essere un'efficace struttura di prevenzione. È anche la lezione di questi giorni, non solo in Italia.

Dino Bridda

