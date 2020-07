IL PERSONAGGIO

VENEZIA Giovanni Pelizzato, libraio ed editore veneziano, 53 anni, titolare de La Toletta, si presenta candidato per la Regione. Dopo cinque anni di esperienza come consigliere comunale nelle fila dela lista Casson, ora prova il salto a palazzo Ferro Fini, continuando, con candidatura di tipo civico, da esterno al Partito Democratico. «È un nuovo passo, molto impegnativo ha spiegato ieri pomeriggio sorto soprattutto per due considerazioni. La prima è che non solo nella giunta regionale ma nemmeno in consiglio prende posto un cittadino veneziano, non solo della città storica, ma di tutta l'area comunale. Questa assenza va a creare una disattenzione della Regione Veneto nei confronti della sua capitale, generando dialettiche distorte ed incomprensibili. Ad esempio abbiamo fatto un grande lavoro come Comune per disciplinare i Takeaway ed il cibo di asporto. Ebbene, la Regione ne ha fatto legge quadro solo 9 mesi dopo. La seconda ragione risiede nella continuazione della mia cultura politica».

CULTURA DI CONSERVAZIONE

«Certamente possiamo dire che la Regione Veneto ha trattato i problemi connessi al Covid molto meglio della Lombardia, ma non dimentichiamo i tagli verticali nella sanità, tali, ad esempio, di tentare il depotenziamento dell'ospedale civile a Venezia. La cultura nella capitale, per la Regione, è solo conservazione, senza impulsi alla produzione culturale ed artistica. Vi sono criticità che Venezia non può più permettersi, ma che vengono sottovalutate dalla Regione per quell'antica dialettica tra Regione e città lagunare, quasi rivalità tra palazzo Balbi ed il Comune. La Regione finge di osannare le autonomie, poi però non trasferisce deleghe alla Città Metropolitana, rendendone inutile il ruolo, e continuando ad accentrare i poteri. Da qui si capisce come la destra parli di autonomia e poi con i fatti è la prima ad avversarla. Infine è sempre la Regione Veneto che tiene i fili dei principali settori che interessano ed angosciano Venezia: turismo, residenza, sanità, commercio».

Pelizzato era accompagnato dalla capogruppo Pd in Comune, Monica Sambo, e da Rocco Fiano, consigliere comunale in seno alla lista Casson. Monica Sambo ha fatto notare come il Pd si sia aperto alle candidature civiche. Fiano ha posto l'accento sulla necessità di produrre una politica di confronto con la cittadinanza. Una politica diversa da quella messa in campo dalla giunta Brugnaro.

Tullio Cardona

