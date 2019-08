Peggy Guggenheim, la dogaressa veneziana dell'arte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Per tutti era L'ultima dogaressa, e in effetti il fatto di abitare sul Canal Grande e di muoversi in città con un gondoliere de casada a sua disposizione, con la gondola privata attraccata fuori del suo palazzo (Ca' Maifinìa, per i veneziani, trattandosi del solo pianterreno di un enorme palazzo che lì sarebbe dovuto sorgere) costruirono attorno a lei una indubbia aura di magnificenza. Peggy Guggenheim fu veneziana per scelta ce ne sono state milioni nel passato della città, e per fortuna della città continuano a esserci che fece di...