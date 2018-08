Peep Est, bloccato il quartiere da sogno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BEFFAUDINE La notizia ferale piomba su Palazzo D'Aronco come un fulmine a ciel sereno; dopo due anni di lavoro degli uffici, una seduta fiume di giunta per approvare tutte le delibere e la spedizione a Roma dei 24 progetti prima della scadenza, dalla capitale arriva lo stop: per un emendamento al Milleproroghe (appena approvato al Senato, presto al vaglio della Camera) il bando periferie è spostato al 2020 e Udine vede allontanarsi il piano di riqualificazione da 30 milioni di euro per il Peep Est e il recupero dell'ex Caserma...