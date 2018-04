Pedoni e lancioni, scattano chiusure e deviazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ORDINANZAVENEZIA Da domani scattano le misure di controllo dei flussi con deviazioni, sensi unici e approdi per i lancioni spostati alle Fondamente Nuove. Queste misure, previste da un'ordinanza firmata dal sindaco Luigi Brugnaro martedì 24, saranno valide fino al primo Maggio e costituiranno un primo esperimento di controllo alla finte, cioè ai terminal di arrivo.«Le chiamiamo giornate da bollino nero, come per le autostrade - ha spiegato Brugnaro - perché vogliamo dire alla gente che ci saranno dei giorni in cui la città potrebbe...