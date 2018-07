Pedinati dalla frontiera triestina L'incontro tra complici a Caorle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIPORDENONE A far scattare le indagini, condotte dalla squadra mobile di Pordenone, la spaccata lo scorso 8 marzo ai danni del negozio di elettrodomestici Zanetti della catena Expert, situato in viale della Libertà nel capoluogo pordenonese.Un colpo che fruttò un bottino di circa 42mila euro, ovvero il valore commerciale dei 74 smartphone rubati. L'attenzione degli investigatori si era concentrata fin da subito su una banda di romeni che si muoveva sempre su macchine di grossa cilindrata per spostarsi con la massima velocità...