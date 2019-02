Pd, Zingaretti: possiamo superare i pentastellati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Prima l'Abruzzo. E domenica prossima, se tutto andrà secondo i piani, la Sardegna. In attesa di diventare segretario del Pd il prossimo 3 marzo, Nicola Zingaretti (foto) ha messo nel mirino il M5S. Il governatore del Lazio, flussi e sondaggi alla mano, è sicuro che il travaso di voti dalla sinistra ai grillini non solo si sia interrotto, ma che addirittura si stia invertendo. Infatti, appena può ripete: «Nessun accordo con i pentastellati, ma i dem devono attrarre elettori». Oppure, dopo il voto in giunta per le autorizzazioni sul caso...