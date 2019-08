«Pd vergognoso: Provincia salva grazie all'intervento della Regione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICABELLUNO Il governo in bilico e le tensioni. Lega e Dem, nel caso la crisi si risolvesse senza le urne, sono pronti a dare la propria tinta alla futura alleanza di governo, gialloverde la prima e giallorossa la seconda. Nel frattempo non rimane che litigare. Terreno di scontro, in questo caso, Palazzo Piloni e l'ente Provincia con particolare riferimento alla specificità di Belluno. A posare il fiammifero sulla miccia è stata Monica Lotto, segretaria cittadina del Partito Democratico, intervenendo sulla legge 25. Per lei neppure il...