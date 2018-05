Pd veneto, il martiniano Zardini sorpassa il segretario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA C'è lo stallo politico per la formazione del governo, ma c'è anche lo stallo in cui si trovano i partiti. Come il Pd. Ed è così che, in Veneto, c'è chi sorpassa la stessa segreteria regionale organizzando incontri con la base. Quello che non ha fatto e non sta facendo il segretario del Partito democratico veneto Alessandro Bisato, ha deciso di farlo Diego Zardini, 39 anni, veronese, rieletto deputato, referente per l'area di Maurizio Martina. «In un momento come quello che stiamo vivendo - ha scritto Zardini - c'è bisogno di...