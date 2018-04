Pd pronto al niet sui 5Stelle: oggi dai gruppi il disco rosso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CENTROSINISTRAROMA Disco rosso ai 5Stelle. Lo alzerà oggi nel tardo pomeriggio l'assemblea congiunta dei deputati e dei senatori del Pd, che ascolterà una relazione di Maurizio Martina, il reggente, quindi si aprirà il dibattito. Le premesse sono tutte per un niet tondo alle profferte «pelose» (definizione di renziani e non) pervenute da Di Maio e soci a base di asce di guerra da sotterrare e simili segnali di pace, «ma non è stata fatta una che sia una proposta concreta di dialogo, al di fuori di generici appelli a firmare...