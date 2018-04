Pd pronto al governo di tutti «Hanno fallito, ora fase nuova»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CENTROSINISTRAROMA La discesa dall'Aventino è pressoché conclusa, per il Pd. Basta che Salvini e Di Maio certifichino l'impossibilità di formare maggioranza e governo, ed ecco che per Martina e dem comincerà l'ascesa verso l'altro colle, quello politicamente più importante, il Quirinale. E' da lì che il Pd si attende la presa d'atto dell'aborto del governo dei vincitori, o presunti tali, per tornare in gioco e poter dire la propria. Matteo Renzi, prima di partire per Doha, lo ha spiegato ai suoi e anche agli altri: si devono cuocere...