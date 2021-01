«Ieri mattina abbiamo sentito il comparto degli sport invernali del turismo, fra cui Anef, Federfuni e gli impiantisti, Cai nazionale e Uncem nazionale - ha spiegato il deputato bellunese del Pd Roger De Menech - nel dibattito abbiamo ribadito l'importanza del riordino di tutta la materia che riguarda la sicurezza e la disciplina degli sport invernali e c'è stata ovviamente la richiesta di attenzione a tutto il comparto del turismo di montagna e del turismo invernale. A nome del Pd condivido in pieno tale richiesta e chiediamo particolare attenzione nel prossimo decreto ristori per dare il giusto riconoscimento a tutti i lavoratori del comparto. Siamo vicini agli operatori del settore». Sostegno, dopo i flash mob in Agordino anche da Federalberghi, con il presidente provinciale De Cassan: «Tutte le iniziative organizzate nel solco della legittimità e di un dialogo civile vanno nella direzione di supportare quanto l'Associazione sta svolgendo in via istituzionale. Rilanciamo ancora una volta l'appello alla politica affinché la montagna e la filiera legata all'economia turistica siano considerate per quanto effettivamente valgono; da mesi predichiamo scelte precise, decisioni chiare, certezza sulla possibilità di lavorare o in alternativa congrui ristori nel caso la gravità della situazione sanitaria sconsigliasse di accendere i motori delle centinaia di imprese impegnate nel territorio».

