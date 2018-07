Pd, il fronte degli anti-Renzi contrattacca Martina e Sala: non è più la guida adatta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CENTROSINISTRAROMA Il giorno dopo l'Assemblea dem è l'ora dei veleni. Martina attacca Renzi: «Le critiche a Gentiloni sono sbagliate e ingiuste, non le ho condivise. Va attaccata la destra pericolosa ora al governo, non chi di noi ha servito bene il Paese. Voglio un Pd diverso». Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco di Milano Sala: «Non è la guida giusta per il partito, basta con l'uomo solo al comando». L'ex premier replica a stretto giro: «Nessun intento polemico, solo politica. Stanno attaccando il Matteo sbagliato». E fa...