BELLUNO È comparsa ieri la prima neve. Il manto bianco, pochi centimetri, è sceso a 2700 metri, ed era ben visibile sulle anche sulle panche del rifugio Lagazuoi, a Cortina d'Ampezzo. Un coltre bianca arrivata precocemente il 31 agosto, ma non così precocemente come invece avvenne nell'anno record, il 2008, quando scese già a luglio a 2800 metri di quota. In entrambi i casi era stata prevista dal previsore Arpav, Robert Luciani Thierry. «Nel 2008 quando annunciai la neve con tre o 4 giorni di anticipo esattamente a 2800 metri dove scese, ci furono alcuni sorrisi un po' beffardi, ma alla fine arrivò - racconta -. Questa volta era prevista tra i 2600 e 2700 metri, ed è arrivata, ma vista l'intensità potrebbe scendere sotto i 2500 nelle prossime ore. Infatti più è intensa la precipitazione più scende la neve».

E sul meteo in generale per le prossime l'Arpav prevede questo. «Abbiamo un po' di instabilità domani (oggi ndr) nel pomeriggio - spiegava ieri Robert Luciani Thierryma - ma non grandi cose. La perturbazione sta perdendo colpi, si sta colmando come diciamo in gergo. Avrà ancora qualche effetto martedì, poi mercoledì la situazione diventa mano a mano più stabile e venerdì torna l'estate».

E sì perché quanto vissuto in questi giorni ha fatto pensare che ormai fosse finita. E in parte è vero. «In meteorologia la stagione autunnale - spiegano dall'Arpav - viene fatta iniziare con il primo settembre, a differenza di quella astronomica che inizia con l'equinozio di autunno. E proprio in quest'ultimo fine settimana di agosto il Veneto, e più in generale l'Italia settentrionale, è stata interessata da una perturbazione che ha presentato sia i caratteri delle perturbazioni estive che quelli delle perturbazioni autunnali». I rovesci più intensi hanno fatto registrare i seguenti valori: massimo di 27.4 millimetri di pioggia in 10 minuti a Col Indes, di 35 millimetri di acqua in un quarto d'ora a Cansiglio Tramedere. Resta poi il dato record di precipitazione cumulata nelle ultime 24 ore registrato alla stazione di La Secca alla mezzanotte del 30 agosto: era di 105.8 millimetri di pioggia.

