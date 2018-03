Pazza idea di Berlusconi: «Io ministro degli Esteri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CENTRODESTRAROMA La partita sulle vicepresidenze delle Camere non lo ha minimamente appassionato, gli hanno riferito degli appetiti M5s, continua a ritenerli inaffidabili e ancora sostiene che sia alquanto difficile un accordo tra Salvini e Di Maio per far partire un governo. Ma Berlusconi, assicurano i suoi, si accenderà come una lampadina se e quando si comincerà a parlare di ministri. La consapevolezza è che, anche se ci fosse un secondo giro al Quirinale per le consultazioni, non sarà lui a determinare chi sarà il presidente del...