IL CASO

PORDENONE In Procura è stato depositato un esposto sugli undici contagi avvenuti nel reparto pulito della Medicina interna del Santa Maria degli Angeli: la Seconda Medica, dove vengono ricoverati i pazienti che risultano negativi al Covid-19. Al momento nulla trapela sui contenuti dell'esposto e su chi lo abbia inoltrato. Il procuratore Raffaele Tito è molto cauto. Conferma di aver ricevuto una richiesta di accertamenti e precisa di non aver ancora preso alcuna decisione. «Si sta vagliando l'esposto - fa sapere - Al momento non c'è nessuna delega d'indagine».

INDAGINE INTERNA

Le condizioni degli undici pazienti contagiati sono buone e sulla vicenda la Direzione dell'Asfo ha già avviato un audit interno. Il direttore generale Joseph Polimeni e il direttore sanitario Michele Chittaro hanno disposto verifiche tese ad accertare se sia stato correttamente seguito il protocollo che regola l'accesso al reparto, adottato sin dall'inizio della pandemia per garantire la sicurezza di pazienti e operatori sanitari. Il protocollo prevede un'area filtro in Pronto soccorso dedicata all'accoglimento e al trattamento dei pazienti in attesa del tampone. Una volta comunicato l'esito del test, nel caso sia positivo il malato viene ricoverato nell'area Covid, altrimenti accedere ai cosiddetti reparti puliti, come nel caso della Seconda Medica.

LA SITUAZIONE

Da un mese e mezzo all'ospedale di Pordenone la guardia è altissima. La guerra al Covid-19 ha stravolto reparti, turni di lavoro e la vita privata di tutti gli operatori sanitari. Il personale sta dando il massimo, combatte un nemico invisibile e infido, per il quale non ci sono ancora terapie specifiche e non c'è un vaccino. Convive con sofferenze fisiche e morali, basta guardare i loro volti quando tolgono maschere, occhialoni e tutto ciò che sono costretti a indossare per evitare i contagi. I contagi nell'area no Covid hanno ulteriormente provato l'intero staff della Medicina. Anche a Trieste si è verificata una situazione simile a quella pordenonese: la Medicina d'urgenza di Cattinara è stata chiusa perchè sono risultati positivi al Coronavirus 14 sanitari, tra cui quattro medici. A originare il contagio sarebbero stati due pazienti che erano risultati negativi al tampone (si parla in questi casi di un falso negativo).

I SINDACATI

Sulla Seconda Medica si erano mossi Cgil, Cisl e Uil con una lettera inviata al Prefetto in cui si chiedeva di procedere a una verifica «urgente e tempestiva, altrimenti ci vedremo costretti a consegnare il fascicolo in Procura per gli accertamenti delle responsabilità». Il prefetto Maria Rosaria Maiorino ha già chiesto una relazione alla Direzione generale e alla Direzione sanitaria del Santa Maria degli Angeli.

