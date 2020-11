LA SANITÀ

BELLUNO «La situazione, oltre che in continua evoluzione, è anche particolarmente impegnativa per tutte le nostre strutture. L'offerta dei posti letto viene riconsiderata di continuo in funzione di ciò che accade». Ha espresso preoccupazione, ieri mattina, il direttore generale Andriano Rasi Caldogno per quanto sta accadendo in provincia. Ma ha anche assicurato che «nuovi posti letto potranno essere attivati nei prossimi giorni e nelle prossime settimane in funzione dell'andamento dell'epidemia e dell'afflusso negli ospedali». Il reparto di Psichiatria di Feltre già ieri è stato convertito Covid.

QUATTRO MORTI

I numeri dei ricoveri, per ora, sono stabili. Però si contano 164 nuovi positivi e altri 4 morti: due uomini di 90 e di 89 anni ricoverati in Medicina covid a Belluno e due donne, una di 55 (la più giovane vittima, almeno nella seconda ondata) e una di 87 anni in Pneumologia Covid a Feltre. Rimodulazione dei reparti, incremento delle aree covid, ricerca disperata di posti letto. Sono queste le tre linee guida della fase 5 in cui è precipitata, da qualche giorno, la provincia di Belluno. Ma solo sul fronte dei ricoveri in area non critica perché le Terapie intensive, per ora, riescono a resistere. «Siamo in continua predisposizione di ulteriori scenari che ci auguriamo di non dover attivare nei prossimi giorni» ha sottolineato Rasi Caldogno. I pazienti in area non critica sono 124, di cui 65 a Belluno, 52 a Feltre e 7 ad Agordo. Sono 14, invece, le persone ricoverati in gravi condizioni nelle Terapie intensive (8 al San Martino e 6 al Santa Maria del Prato). Infine ci sono gli ospedali di comunità con 11 pazienti ad Agordo, 6 ad Alano, 14 ad Auronzo, 16 a Belluno e 14 a Feltre. Ieri mattina il reparto di Psichiatria di Feltre è stato convertito in area covid. In caso ce ne fosse bisogno, l'Usl 1 Dolomiti potrebbe attivare ulteriori posti letto per pazienti positivi. Anche per quelli più gravi. La Rianimazione di Feltre, ad esempio, potrebbe essere ampliata di altre 3 unità e ospitare altrettante persone che necessitino di cure immediate. «Ricordo che attualmente ha spiegato il direttore sanitario vengono garantite tutte le prestazioni ambulatoriali che abbiano classe di priorità urgente o b (cioè a 24 ore o a 10 giorni), quindi le prestazioni urgenti e non differibili. Nonché le attività in ambito oncologico, materno-infantile, delle malattie rare e quelle non rinviabili per il quadro clinico del paziente». L'attività chirurgica programmata, eccetto quella urgente, è stata sospesa. «In questo contesto e secondo le direttive regionali ha continuato Rasi Caldogno le urgenze chirurgiche ortopediche saranno garantite a Belluno, mentre quelle urologiche a Feltre».

I VACCINI

«In un contesto emergenziale, come quello creato dal covid-19, le speranze sono tutte tese verso un vaccino. Quando e se arriverà sono domande ancora senza risposta. Nel frattempo è stato attivato un tavolo regionale, a cui partecipa anche l'Usl 1 Dolomiti, per mettere a punto le modalità di distribuzione. «Quando i vaccini verranno autorizzati dalle autorità europee e nazionali ha rassicurato Caldogno saremo pronti a dare una risposta adeguata per quello che si spera diventerà il giro di boa». In mancanza di un vaccino è necessario attenersi a quelle che sono le semplici regole per contenere la diffusione del contagio. «È una fase delicata ha ricordato il dirigente dell'Usl 1 Dolomiti Ci rendiamo conto di quanto sia faticoso e disagevole per tutta la popolazione dover convivere con una serie di restrizioni che, per un numero consistente di persone sena un reddito garantito, comporta preoccupazioni aggiuntive. Ma il momento è importante. Mi appello a tutti voi affinché abbiate un comportamento responsabile nei confronti di voi stessi, dei vostri cari e della comunità».

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA