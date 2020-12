GLI INTERVENTI

PORDENONE A fare paura fino alla tarda serata di ieri era il Noncello. Oltre il livello di guardi era esondato in via Martiri Concordiesi. Così come è finito sotto acqua il parcheggio interrato di via Rivierasca. Ma per l'intera giornata è stato il Meduna a causare i maggiori disagi. In particolare nella zona sud di Pordenone, nella frazione di Villanova. Ma l'esondazione del Meduna ha causato diversi allagamenti nella zona di via Nuov di Corva verso il ponte (di recente costruzione) a ridosso del confine con Corv di Azzano Decimo.

Un pomeriggio di paura. Con l'occhio puntato al livello dell'idrometro del fiume Meduna, che nel suo picco ha raggiunto i 22 metri di altezza. In più comuni si è temuto il peggio, in particolare ad Azzano Decimo e Zoppola. A Corva il sindaco Marco Putto ha seguito con grande apprensione l'evolversi della situazione, fino alle 18.09 quando, vedendo abbassarsi il livello del corso d'acqua, ha tirato un sospiro di sollievo. «Il franco di piena disponibile al di sotto della sottotrave del ponte di Corva tiene a precisare era molto ridotto. Il livello dell'acqua continuava a salire, anche se le idrovore, quella meccanica e quella cardanica, erano entrate nel pieno delle loro funzioni». Paura anche per un'anziana che non riusciva ad uscire dalla propria abitazione invasa dall'acqua. È stato necessario richiedere l'intervento della protezione civile che, con l'ausilio delle motopompe, ha liberato i locali allagati. A Panigai, tra Azzano e Pravisdomini, l'acqua è arrivata a lambire la carreggiata. A Zoppola sono state chiuse le vie Risi, Paludo, oltre ai sottopassi di via Risi e via Cimpello. Lì, ieri mattina, un'auto è rimasta bloccata da oltre mezzo metro di acqua. Il conducente è riuscito giusto in tempo ad abbandonare il veicolo, prima che questo venisse recuperato dai vigili del fuoco. «Il maltempo tiene a precisare la sindaca Francesca Papais ha creato numerose interruzioni alla corrente elettrica. Devo dire, però, che Enel, con grande tempestività, ha ripristinato l'energia in via Panciera, Meduna, Udine, Montello e Volturno». Allagamenti a scantinati e abitazioni sono stati segnalati ad Azzano Decimo, Fontanafredda, Pasiano, Travesio, Fiume Veneto e Sesto al Reghena. In un intervento ad Azzano i pompieri hanno dovuto operare indossando precauzionalmente anche i dispositivi di protezione individuale, dopo che in una casa era stata segnalata la presenza di una persona infetta dal Covid-19. A Morsano, vietato l'accesso ai guadi, il sindaco Giuseppe Mascherin ha chiesto alla Regione la possibilità di attivare l'idrovora mobile per evitare che le località Bolzano e Poiana finissero sott'acqua come l'anno scorso. A Spilimbergo, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza di un contatore del gas danneggiato da un fulmine, che aveva generato alcune fiammate e una fuga di gas. Un fulmine è entrato anche in una casa in via Levade, a Sesto al Reghena. A Pasiano è stata messa in sicurezza una tettoia pericolante. Sommandoli, fino a ieri sera i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone avevano portato a termine una cinquantina di interventi legati al maltempo.

