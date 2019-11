Paura per i fiumi, scuole chiuse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il Noncello fa paura e nelle prossime ore continuerà a spaventare Pordenone. Ieri all'alba il fiume è esondato nei soliti punti, allagando via dei Molini, via Martiri Concordiesi, via Codafora e il parco del Seminario. Per questo il sindaco Alessandro Ciriani, temendo di dover chiudere anche via Rivierasca, ha deciso di chiudere per un giorno le scuole (ma non gli asili nido) di tutta la città. In provincia invece lezioni regolari. È stato interdetto anche l'accesso al ponte di Adamo ed Eva, sul quale si sono alzate le paratie per...