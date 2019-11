CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PAURA PER I FIUMIPORDENONE Una giornata di apprensione e di paura. E l'incubo nella notte per il livello dei fiumi oltre l'allarme rosso: poco dopo le 20 di ieri il Comune ha attivato, precauzionalmente prima che la gente andasse a dormire, il sistema di allerta telefonico per avvisare oltre 600 famiglie di Villanova, Vallenoncello e via del Maglio. In modo che potessero liberare i piani bassi e organizzarsi per prevenire l'alluvione. La piena era prevista per la notte. Le forti piogge cadute sia in pianura ma soprattutto in montagna fanno...