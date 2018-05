Paura per eventuali accertamenti: corsa a fatturare le provvigioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PAURAVENEZIA Difficile che l'inchiesta penale Vetro nerosi estenda ad altre persone, stante l'elevata soglia per far scattare il reato: 150mila euro di imposta evasa, che equivale più o meno ad un imponibile di circa mezzo milione. Tuttavia, c'è un altro spauracchio che agita il mondo del vetro e tutto ciò che gli gravita intorno: il fatto che l'Agenzia delle Entrate stia cominciando a mettere il naso nei loro affari. Il che significa, se gli ispettori saranno caparbi e diligenti, far emergere un consistente giro di denaro di cui in...