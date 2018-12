Paura in Sicilia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZACATANIA Le notti in strada, centinaia di persone senza casa, ventotto feriti, danni ingenti alle abitazioni, alle chiese, ai palazzi storici, e soprattutto tanta paura. Èstato un Natale orribile per i catanesi, che certo sono abituati alle turbolenze del loro vulcano, ma questa volta è diverso. Nei giorni delle feste gli abitanti della provincia etnea hanno dovuto fare i conti non solo con la più intensa e più preoccupante eruzione degli ultimi anni, ma anche con il terremoto. Un vero e proprio sciame sismico, culminato con una...