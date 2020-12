SULLE STRADE

BELLUNO Dimmi dove vai e ti dirò in che periodo sei. È il proverbio del mese che vale anche al contrario: dimmi in che periodo sei e ti dirò dove puoi andare. Prima le ordinanze regionali. Poi i decreti ministeriali. C'è sempre più confusione riguardo alla politica dello spostamento. Le domande più frequenti sono due: quando posso spostarmi? E soprattutto: dove posso andare? È interessante capire come si sono spostati i bellunesi negli ultimi 20 giorni del mese.

L'occasione è offerta dalla mappa di mobilità sviluppata da Enel X in collaborazione con Here Technologies. Ogni giorno può essere confrontato con il suo speculare della settimana precedente. Oppure con un periodo di normalità fuori dal lockdown. Enel X ha preso in considerazione quello dal 13 gennaio al 16 febbraio. Ciò che emerge in modo chiaro dalla mappa è che le ordinanze non sono state le uniche variabili. Il maltempo del primo fine settimana, ad esempio, ha congelato gli spostamenti in tutta la provincia. Domenica 6 il numero delle auto in movimento è stato inferiore del 23% rispetto alla settimana precedente e del 53% rispetto a un periodo di normalità. Il picco negativo è stato raggiunto martedì 8 quando gli spostamenti sono stati simili al periodo di lockdown di marzo (la differenza è minima: +5%). Questo significa che non si è mosso quasi nessuno. Il comune di Val di Zoldo, isolato quasi del tutto a causa di slavine e frane, si è mantenuto stabile a -80% per tutta l'ondata di maltempo. Poi è arrivato il fine settimana del 13. Le persone hanno ricominciato a uscire di casa e a spostarsi. Tanto che le auto in movimento sono aumentate del 86% rispetto alla domenica precedente. Il segno è stato positivo per tutti i comuni. Pedavena ha staccato addirittura un +101%. Il medesimo discorso vale per Cortina, che ha recuperato parte di ciò che aveva perso durante il maltempo, e per il capoluogo (+39%). I numeri sono rimasti positivi anche nei giorni seguenti. Anzi, sono aumentati. Martedì 15 ha segnato un +156%, ma è anche vero che in quello precedente quasi tutti erano rimasti a casa. Rimane l'ultima domenica. Qui i segni sono tornati negativi. Cortina è scivolata di 60 punti percentuale.

Gli spostamenti in questi giorni? Dipenderà dal colore e dal numero di abitanti. Fino a domani ci sarà il giallo. Di fatto non cambierà nulla. Sarà necessario rispettare l'ordinanza regionale. Quindi divieto di spostarsi da un comune all'altro dopo le 14 (salvo eccezioni con autocertificazione). Dalle 22 alle 5 invece coprifuoco (stabilito a livello nazionale). Lockdown a Natale, Capodanno ed Epifania. Giovedì 24, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 saranno rossi. Piccola pausa dal 28 al 30, che saranno arancioni, e poi si tornerà rossi fino al 6 compreso (a esclusione di lunedì 4 gennaio che sarà arancione). Il bollino rosso significa che non si potrà uscire di casa se non per urgenze, e quindi con l'autocertificazione. E nei giorni arancioni? Ci si potrà spostare solo all'interno del proprio comune. Con un'eccezione. Ai cittadini dei paesi con meno di 5mila abitanti (quasi la totalità nel Bellunese) è consentito superare il confine comunale di 30 chilometri, purché non si entri nel capoluogo. Sono 10 i comuni viola, con più di 5mila abitanti, che rimarranno sigillati: Cortina d'Ampezzo, Longarone, Sedico, Belluno, Ponte nelle Alpi, Alpago, Limana, Santa Giustina, Borgo Valbelluna e Feltre. Tutti gli altri, seppur in modo limitato, potranno spostarsi.

Davide Piol

