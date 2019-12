Paura a ondate Venezia, Natale compromesso

LA GIORNATA

VENEZIA «Dite ai turisti che la città è viva. In tre ore siamo di nuovo a posto e pronti a ripartire». Alessandra Bastianutto è la proprietaria di un'agenzia immobiliare a San Polo. L'interno della sua attività l'ha difeso con una pompa e una paratia in legno e schiuma. Ma è la sua richiesta a dare la misura di cosa sia questo assedio lungo più di un mese dell'acqua alta a Venezia. Proprio quando la conta dei danni iniziava a correre su un binario parallelo all'emergenza, la marea è tornata. Sabato, domenica e ieri, a 144 centimetri, ma la previsione parlava di 150. A Burano si è fermata a 138 centimetri; salva Pellestrina, dove ieri c'è stato un sopralluogo del consigliere comunale delegato alle isole, Alessandro Scarpa Marta, per verificare infiltrazioni nella muretta di contenimento. Oggi e domani si replica.

SOFFERENZA

Una situazione che ha portato sofferenza all'intero tessuto economico della città. Gli alberghi, che già hanno subito una cancellazione per il 45% delle prenotazioni, disegnano una stagnazione delle chiamate almeno fino ad aprile. Mazzata anche sul commercio: nei giorni dello shopping per eccellenza i negozi ieri mattina erano tutti chiusi, intenti a pulire l'acqua salmastra con la prospettiva (in gran parte riuscita) di riaprire entro il primo pomeriggio.

In bilico anche le manifestazioni e gli appuntamenti legati al Natale. «Al momento» - fanno sapere dal Patriarcato - tutte le messe in Basilica sono confermate, ma resta alta l'attenzione. Lo stesso vale per l'agenda comunale. Intanto ieri una passerella installata da un'attività privata davanti all'imbarcadero di Rialto e resa invisibile dall'acqua alta, ha fatto cadere sui masegni un uomo. Mentre la Polizia locale è stata chiamata da alcuni edicolanti degli Scalzi per mettere un freno ai bengalesi che smerciavano stivali in gomma a 20 euro. E quando l'ultimo numero disponibile era il loro, se li toglievano e li vendevano. Sempre a 20 euro e senza scontrino.

BLOCCATI I TRASPORTI

Vaporetti frazionati, servizi di raccolta rifiuti e posa passerelle a metà, avevano fatto capire sin da subito che non sarebbe stata una giornata semplice. Actv ha spiegato che oltre i 140 centimetri si blocca totalmente .a navigazione per sicurezza.

La possibilità che i pontili possano restare impiccati o che i passeggeri non possano proseguire una volta scesi, hanno fatto sì che l'azienda abbia imposto il blocco per un'ora. In funzione solo gli approdi in grado di garantire le spole Tronchetto-Sacca Fisola, San Nicolò-San Marco, Fondamente Nove-Murano Colonna (oltre alle linee 11, 12, 13, 17). L'acqua alta cresciuta velocemente ha azzoppato servizi sin dalle prime ore del mattino a causa del frazionamento, previsto in caso di alta marea. L'interruzione arriva su input del Centro maree. Oltre a questo, c'è l'aspetto della ripartenza delle linee: è necessario che ci siano una serie di imbarcazioni a disposizione nei punti cardine della città, cioè piazzale Roma, Fondamente Nove e Lido. Per quanto riguarda i disservizi alla raccolta di rifiuti, Veritas ha fatto sapere che le operazioni sono proseguite fino a quando è stato possibile. Poi ad una parte del personale è stato chiesto di rendersi disponibile al pomeriggio per proseguire.

Allo stesso modo anche il servizio di posa delle passerelle è stato garantito fino ai 120 centimetri. Ma la rapidità di arrivo dell'alta marea ha complicato le operazioni.

I PALAZZI E IL COMMERCIO

La grande sala delle udienze, a piano terra di Palazzo dei Camerlenghi, a Rialto, dallo scorso 13 novembre, la mattina dopo l'Aqua Granda, è sgombera, completamente priva di arredi. «Quella mattina, arrivando in ufficio, abbiamo trovato un disastro, l'acqua aveva superato la paratia e allagato tutto. Ci siamo prodigati a salvare il salvabile, ma da allora per le udienze viene utilizzata un'altra stanza», spiega Silvia dipendente della Corte dei Conti. Una doppia paratia in legno, la prima che impedisce l'entrata dell'acqua fino a 140 centimetri e la seconda fino ai due metri, ha salvato ieri il negozio di alimentari gestito da Ernesto Ortis in Salizada Santa Giustina, a Castello. La seconda paratia è contrassegnata da tacche, come la pistola di un cowboy del far west. Ad ogni tacca corrisponde un'Aqua Granda, dal 4 novembre 1966 in poi. «L'alluvione del 12 novembre ci ha causato 10mila euro di danni - spiega Ortis - da allora, ad ogni annuncio di alta marea, sovrapponiamo alla prima paratia una guarnizione in gomma su cui poi saldiamo con le viti la seconda. Una situazione insostenibile, assurda, non si può lavorare pensando al peggio ogni giorno». Il negozio di ferramenta La Beppa, con quattro diversi punti vendita in Salizada San Francesco, è in ginocchio. «Il 12 novembre la pressione dell'acqua è stata così forte che si sono create crepe nei muri, così anche stamattina (ieri, ndr) l'acqua è penetrata nei locali attraverso il pavimento ed i muri, allagando i negozi - spiega il titolare Massimiliano Smerghetto - Noi abbiamo fatto richiesta di risarcimento per 10mila euro, ma in realtà i danni non sono quantificabili. Da oltre un mese si lavora poco e male, senza contare le spese aggiuntive per gli straordinari dei dipendenti e l'acquisto del materiale per fronteggiare le alte maree».

Nicola Munaro

Hanno collaborato

Tomaso Borzomì

e Claudia Meschini

© RIPRODUZIONE RISERVATA