Paulon: «Tempi stretti, lo ammetto, ma i cambi dovranno essere fatti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ASSESSOREROVIGO «Le bancarelle dovranno rispettare le nuove regole. Sarà compito del nuovo gestore stabilire le modalità e mettere d'accordo i diversi operatori». L'assessore al Commercio e agli Eventi Luigi Paulon sul fronte della Fiera d'Ottobre ha le idee chiare. Nessun commerciante dovrà essere penalizzato per la presenza delle bancarelle che, al contrario degli anni scorsi, dovranno rispettare le distanze e non levare visibilità alle vetrine delle attività del centro storico.GARA IN RITARDO«Ci sono stati dei ritardi nella gara -...