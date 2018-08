Paulon: «Al massimo daremo un permesso di un mese»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non è un momento molto positivo per l'assessore al Commercio, Eventi e Mobilità, Luigi Paulon, attaccato su più fronti. In primis ci sono i residenti di Boara Polesine, che sono a dir poco inferociti a causa dei dissuasori sonori, predisposti secondo loro troppo vicini alle abitazioni quando, a detta dei alcuni, dovrebbero essere posti ad almeno 150 metri dalle abitazioni. Tra l'altro è già la terza volta che viene fatto questo intervento e dunque i cittadini sono ancora più adirati con Paulon, sostenendo che avrebbe speso inutilmente...