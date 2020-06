I CONTROLLI

BELLUNO I turisti c'erano. E tanti. Anche i motociclisti. Ma forse proprio i controlli, intensificati, hanno scongiurato, ieri, la solita domenica di incidenti di moto, a raffica. Il bilancio è di un solo motociclista finito all'ospedale per un femore rotto, dopo una uscita di strada che non ha coinvolto altri veicoli, avvenuta sulla Feltrina a Quero Vas. Un record, se si pensa che ogni fine settimana si contano diversi schianti e che nel primo weekend di fine lockdown c'è stata anche una tragedia, un centauro morto contro una cerva a Candaten. Ieri l'appello alla prudenza, lanciato dal prefetto Adriana Cogode, in vista del lungo ponte festivo del 2 giugno, è stato, ascoltato. Ma i conti si faranno alla fine: i controlli proseguiranno fino a martedì. Buone notizie anche sul fronte della movida: a Belluno non sono scattate sanzioni, tutti hanno osservato scrupolosamente le regole di evitare assembramenti e indossare la mascherina. Solo fuori città, sono scattate due multe.

SULLE STRADE

Nella giornata di ieri la polizia Stradale, diretta dal comandante Franco Fabbri, ha messo in strada cinque pattuglie dedicate al servizio, che hanno effettuato verifiche sulle principali arterie della provincia. I poliziotti hanno controllato 46 motociclisti. Sono state elevate 6 multe. Le principali irregolarità riscontrate dagli agenti, che sono costate punti e soldi ai centauri, sono quelle del mancato rispetto della segnaletica e l'alterazione dei dispositivi. Un trucchetto usato da alcuni motociclisti che alzano la targa in modo da non renderla visibile o rilevabile all'autovelox. I controlli si sono concentrati in particolare lungo le arterie provinciali dove maggiormente si concentrano le moto, come la SP 251, dopo il Vajont, la SR 203, la statale 51. Attenzione anche alle zone confinanti con altri territori regionali, visto il divieto di spostarsi da una Regione all'altra se non per motivi di assoluta urgenza, lavoro, salute

MOVIDA

Tutto liscio invece, in questo fine settimana, per la Movida in centro a Belluno: non ci sono state multe. A molti ha impressionato il dispiegamento di forze piazza Martiri, con la presenza massiccia di auto delle forze dell'ordine sabato sera, tanto da scatenare anche una discussione sui social. Quel che è certo è che è stato un servizio che ha garantito che tutto procedesse secondo le regole. «Non ci sono state multe - conferma il dirigente delle Volanti della questura, Federico Farris, che ha diretto il servizio in centro -. Anche sabato, quando c'erano presenze un po' più numerose, non c'è stato alcun tipo di problema di assembramento. Certo, quanto piove ci sono delle criticità, perché le persone si riparano sotto i portici, ma con un po' di visibilità riusciamo comunque a garantire il distanziamento sociale tra le persone».

I DATI

Come da numeri registrati nel monitoraggio della Prefettura (che ha varato il dispositivo dei controlli nell'ultimo tavolo del Comitato provinciale) questa settimana sono state circa 3mila le persone controllate per un totale di 8 multe. Solo sabato erano 552 le persone identificate: 2 le multe (in provincia). Sul fronte dei negozi, sempre sabato, 286 i controlli, zero multe.

Olivia Bonetti

