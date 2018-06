Patto tra destra e grillini Via dedicata a Almirante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Oggi sembra un gigante, a paragone dei politici in attività. Per questo, più che per motivi ideologici o per improbabili rigurgiti filo-fascisti, è stata dedicata una via a Giorgio Almirante. O meglio: s'è deciso che potrà cominciare un iter per nominare una strada o una piazza in onore del segretario del Msi, protagonista della Prima Repubblica e leader di cui si ricorda, tra l'altro, l'omaggio che da nemico leale portò a Enrico Berlinguer, appena morto nel giugno del 1984, mettendosi in fila in mezzo davanti alla camera...