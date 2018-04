Patto Martina-Renzi: dopo che falliranno il Pd tornerà centrale e potrà dire la sua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CENTROSINISTRAROMA Finanche Michele Emiliano, il più grillino fra i dem, ha dovuto tacere e non raccogliere l'ultima patata avvelenata di Luigi Di Maio sul Pd che appoggia il suo governo (di Di Maio) ma «senza Renzi». «Siamo a carta vince, carta perde, ma qui non si diverte nessuno», è scappato di dire al pur sobrio e misurato Graziano Delrio, neo capogruppo alla Camera e renziano non proprio ortodosso. No, non ha trovato né poteva trovare sponde, l'offerta dimaiesca al Pd di fare un doppio salto mortale con doppio avvitamento -...