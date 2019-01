Pasticcio Uti, i vigili restano senza le armi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Dal primo gennaio il divorzio è cosa fatta. Dopo l'Udinexit dall'Uti, gli oltre cento dipendenti che erano passati da Palazzo D'Aronco all'Unione, sono tornati a casa. Ma, come in tutti i divorzi, si apre la fase della spartizione dei pani e dei pesci, dalle pistole ai droni (visto che buona parte dei 112 dipendenti di rientro, ossia 63 agenti e 14 amministrativi, sono della Polizia locale), dagli incassi delle multe alla gestione dei contenziosi per i varchi elettronici. E, nonostante ci sia già una bibbia corposa per aiutare i...