LA SOLIDARIETA'

BELLUNO Uova di cioccolato per addolcire la Pasqua del personale medico in corsia. A pensare al dolce regalo sono state le imprese di Confartigianato Belluno. Così, dopo le pizze, le pastine e i fiori c'è chi pensa anche a colombe e uova e ne dona a piene mani a medici e infermieri per ringraziarli del loro spendersi a favore della comunità. Ieri all'ospedale di Feltre sono state consegnate nelle mani di Barbara Pollet e di Dario De Bortoli le classiche colombe e le uova di cioccolato: prodotti artigianali che abbinano qualità, tradizione e innovazione, per alleviare almeno in parte le fatiche del momento.

IL MESSAGGIO

E rendere meno dura, per quanto possibile, la fase di emergenza. «Si tratta di un piccolo gesto di vicinanza a medici e infermieri in queste settimane così difficili - affermano la presidente e il direttore di Confartigianato Belluno, Claudia Scarzanella e Michele Basso -. Vogliamo esprimere loro un profondo ringraziamento e lo facciamo con gli strumenti che ci sono più consoni: il lavoro e la qualità dei nostri prodotti». Hanno aderito all'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Usl 1 Dolomiti, i panifici Bertagno di Belluno, Andy di Cesiomaggiore, Limanese di Baietta (Limana e Belluno) e Marcon di Tai di Cadore, oltre alle pasticcerie Fiabane di Belluno, Gaggion dell'Alpago, Kelly M&K di Ponte nelle Alpi e Fratelli Da Vià di Domegge. Insomma, dopo Vaia anche questa volta i bellunesi non se lo sono fatti dire e hanno dimostrato la loro generosità donando il frutto del loro lavoro. Tra le associazioni di categoria che si stanno spendendo per aiutare la sanità locale c'è Confindustria Belluno Dolomiti che ha donato due postazioni di terapia intensiva e 190 mila euro per l'acquisto di 4 defibrillatori da destinare ai nosocomi di Belluno, Feltre, Pieve di Cadore e Agordo.

LE SOTTOSCRIZIONI

Nel frattempo proseguono le raccolte fondi in provincia, a favore dell'Usl 1 Dolomiti con donazioni da effettuare nel conto corrente dedicato, ma anche a favore del Comune capoluogo le cui casse sono messe in difficoltà dalle ingenti spese a cui l'amministrazione ha fatto fronte per proteggere i cittadini, come l'acquisto di igienizzanti per mani da distribuire in vari spazi della città e le pulizie straordinarie a strade e locali pubblici. È di qualche giorno fa l'appello al Governo del sindaco di Belluno Jacopo Massaro, affinchè da Roma si considerino con maggior attenzione i bisogni degli enti locali e la necessità di contributi extra per fronteggiare il momento.

A.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA