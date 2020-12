Foodracers taglia il traguardo dei 5 anni e 4 milioni di piatti consegnati. L'azienda trevigiana di delivery, nell'anno della pandemia, ha visto un sensibile incremento delle richieste e ha aperto una nuova sede operativa a Silea, allestito in stile startup californiana. Il team di Foodracers è composto per più della metà da donne, con un'età media di 35 anni. La maggior parte proviene dal Veneto ma anche da Toscana, Emilia Romagna, Calabria e Friuli Venezia Giulia. Durante il lockdown, la squadra ha lavorato prevalentemente in smart working, riuscendo comunque a gestire il grande flusso di lavoro con ottimi risultati, tanto da aver scelto di mantenere una parte delle ore in smart anche adesso.

A Treviso i ristoranti attivi sono 110 (nel 2019 erano 60).

Il piatto più gettonato nel capoluogo della Marca è il poke, che rappresenta la fusione tra la cucina giapponese e quella hawaiiana, ordinato soprattutto a pranzo. Altri must per una pausa pranzo veloce sono cinese e kebab assieme al classico panino, mentre per la cena pizza e galletto superano di poco gli hamburger.

Da tempo è arrivato anche il servizio al pomeriggio, che segue le stagioni: durante la primavera e l'estate vero e proprio boom di gelati, in autunno è scoppiata la moda dell'aperitivo da asporto, complici le limitazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA