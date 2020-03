Confcooperative Pordenone lancia l'operazione Solidarietà cooperativa: sono diverse le associate che sono in forte difficoltà e si sta iniziando a ipotizzare come queste realtà possano gestire il presente e iniziare a organizzare il futuro.

«Di fatto - spiega il presidente di Confcooperative Pordenone Luigi Piccoli - la cooperazione è un naturale ammortizzatore sociale al servizio delle comunità del territorio e non solo, visto che con questo progetto vogliamo avviare anche una serie specifica di aiuti tra cooperative di diversi settori».

Gli esempi su cui si sta ragionando sono diversi: da una cooperativa agricola che attraverso una cooperativa sociale consegni a domicilio i propri prodotti alle persone che non possono uscire a fare la spesa fino ad altri interventi per quando si tornerà alla normalità.

«Per esempio con una cooperativa sociale che organizza un soggiorno estivo per i giovani disabili in una struttura gestita da una cooperativa turistica della nostra montagna oppure cooperative che invitano i propri soci ad utilizzare servizi promossi da altre cooperative, in particolare nei settori della cultura e del turismo, che più di altri si trovano penalizzate in questo periodo. Per questo abbiamo invitato le nostre associate a segnalarci sia le loro difficoltà del momento che i progetti futuri».

Sul fronte emergenziale e momentaneo, Confcooperative Pordenone rilancia il messaggio del presidente nazionale Maurizio Gardini, che ha presentato al governo Conte una prima richiesta di interventi immediati e urgenti che costituiscono una risposta alle necessità quotidiane, partendo dalla cassa integrazione in deroga fino a iniziative di sostegno al credito e rilancio della cooperazione sociale e sanitaria.

