PASSO INDIETRO

MESTRE «Lockdown totale e vaccinazioni». Se lo augurano in molti ormai tra i ristoratori della città, perché questo continuo apri e chiudi non solo è snervante, dicono, ma sembra non funzionare per la salute né per l'economia. Meglio dunque chiudere tutto per un periodo, come l'anno scorso, senza diventare matti per seguire le diverse restrizioni che mutano sempre, e vaccinare a più non posso (forniture permettendo). Roberta e Valentina, per esempio, hanno un'impresa familiare, l'Art Caffè Bar in via Bissuola. «Alla fine dell'ultima zona arancione pensavamo di esserne fuori per sempre, o quantomeno di non ritornare più indietro - commentano - Adesso veniamo al lavoro solo per non tagliarci le vene a casa, cercando di stare un po' su col morale».

RISTORI INSUFFICIENTI

Le due sorelle stanno provando con il solito pandemico asporto, «ma vengono fuori al massimo le spese», rivelano. «Siamo a caccia di plastica, che inquina pure, nel senso che ci stiamo rifornendo di contenitori per il cibo che si portano via i clienti, con i quali ogni tanto dobbiamo fare i Carabinieri sul rispetto delle norme». In tema ristori la proporzione è chiara. «Gli ultimi soldi dallo Stato li abbiamo visti a fine anno, mille euro, mentre l'ultima tassa immondizia ammonta a 460, e l'Enel ne vuole 380 di euro. Siamo a terra, e sì che in giallo stava ricominciando a girare qualcosa». Valentina e Roberta puntano il dito soprattutto sui tempi di reazione dei decisori, ma anche su uno degli effetti più diffusi della crisi. «È passato un anno - ricordano - capivamo la novità dei primi mesi, ma ora sto avanti e indietro approssimativo, colpendo sempre le stesse categorie, non è più tollerabile. E poi lo smart working ci ha rovinati tutti, eliminando le pause caffè e pranzo». Ma una nota positiva sembra esserci, anche se riguarda il quartiere e non strettamente il bar. «Qui in via Bissuola siamo pieni di scuole, e dobbiamo riconoscere che il trasporto pubblico funziona, hanno fatto un bel lavoro, però dovrebbero fare più controlli sui colleghi furbetti che tengono aperto dopo le 18, creando piccoli assembramenti».

SOLUZIONE DRASTICA

La ricetta generale delle titolari è drastica ma per nulla isolata. «Meglio andare in zona rossa, con ristori e vaccinazione di massa». Stesso auspicio, appunto, al Vittoria Nike di via San Donà, dove i due titolari di origine asiatica convengono su tutta la linea. «Meglio un lockdown duro e poi un'apertura seria - sostengono - Abbiamo i dipendenti in cassa integrazione da un anno e i 1.300 euro di ristori arrivati a gennaio sono volati via per l'affitto, che infatti adesso non paghiamo da due mesi. Si fa un po' di asporto - raccontano - ma siamo un locale da aperitivi, dunque quando ritorneremo gialli speriamo spostino la chiusura almeno alle 20, altrimenti per noi non ha senso». Una buona idea per affrontare il momento e poter accogliere clienti seduti a mangiare l'hanno avuta alla trattoria Alla Laguna, in viale San Marco. «Ci siamo riconvertiti a mensa - spiegano i proprietari - possiamo servire il pranzo ai lavoratori, galleggiando grazie al prestito da 25mila euro, più che ai duemila di ristori che coprono solo l'affitto». I dipendenti sono in cassa integrazione. «Peccato per questo passo indietro, avevamo preso un ritmo accettabile, stava nascendo l'abitudine di mangiare a mezzogiorno. Ieri i clienti sono venuti a salutare per l'ultima volta, e ci siamo commossi insieme».

Luca Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

