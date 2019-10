Passo avanti, ma non una rivoluzione: forzatura dire che non si morirà più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TECNICOA chi affida ogni speranza di salvezza al volo notturno, risponde il pragmatismo tecnico di Paolo Rosi, referente del Sistema 118 - Coordinatore regionale Emergenza ed Urgenza.«Sarà un passo avanti nell'offerta dei servizi sanitari - spiega -, ma non sarà una rivoluzione e soprattutto rimane una forzatura dire che non ci saranno più morti. Purtroppo non è così, perché le variabili del volo notturno sono molte, a cominciare dalle condizioni meteo che non sempre permettono un decollo».APPALTO COMPLESSOIl dottor Rosi entra nei...