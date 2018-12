Passeggiate virtuali lungo il Colle con la mappa in 3D di Nevegallika

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROMOZIONEBELLUNO Tutto il Nevegal a portat di click. Troi, spelonche, valli, sorgenti, cime, vecchie casere e perfino muri di confine tra territori del demanio e boschi privati: storia, percorsi, toponimi antichi, tradizioni e foto del passato sono racchiusi, oggi, in una mappa 3D creata da Nevegallika per i veri amanti del Colle. Così, con un progetto sostenuto in parte dalla Regione che ha messo sul piatto 5 mila euro, in parte dal Comune che in due tranche ha assicurato 1200 euro e in parte dagli sponsor per una spesa complessiva di 12...