IL CHIARIMENTO

PORDENONE Passeggiate o corsette nei pressi della propria abitazione: l'ultima ordinanza regionale firmata dal presidente Massimiliano Fedriga aveva utilizzato il concetto di prossimità nell'allentare il divieto di uscire di casa per fare due passi o svolgere attività fisica. Un concetto che era stato interpretato nei modi più diversi anche da parte dei sindaci, con l'emanazione di provvedimenti diversi da Comune a Comune. Da ieri la Prefettura ha messo fine ai dubbi interpretativi decretando che si potrà svolgere attività motoria in un raggio di 500 metri dalla propria abitazione. Ogni municipio dovrà dunque adeguarsi a questa decisione. Con il coinvolgimento delle diverse Forze di polizia coinvolte nell'azione di prevenzione al contrasto della pandemia si legge nel provvedimento prefettizio - per meglio declinare il concetto di prossimità, oltre ad affidarsi al criterio della ragionevolezza e del consueto buon senso degli operatori di polizia, viene indicato come criterio di orientamento per gli stessi, seppure con margini di flessibilità, quello di circa 500 metri di distanza dalla propria abitazione. Il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, dopo un consulto con la Polizia municipale, aveva, tra i primi, indicato un raggio di 500 metri per l'eventuale attività motoria esterna. Altri sindaci, tra i quali Marco Putto di Azzano Decimo, erano stati più rigidi indicando la distanza di circa 200 metri. Più elastica era stata la sindaca di Zoppola Francesca Papais che aveva indicato un raggio tra i 200 e i 500 metri. Molti i primi cittadini che, nelle loro indicazioni, avevano affidato l'interpretazione al buon senso e alla ragionevolezza dei residenti. Ieri ci ha pensato la Prefettura a mettere un limite: corsette consentite, ma solo entro i 500 metri dal cancello dell'abitazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA