L'ORDINANZA

PORDENONE L'attesa è finita nel primo pomeriggio di ieri, quando il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha firmato la nuova ordinanza in vigore da oggi: via libera a passeggiate all'interno del territorio del proprio comune rigorosamente con mascherine indosso, come pure all'asporto, solo su ordinazione da remoto, per bar, gelaterie, pasticcerie e ristoranti. Infine saranno possibili interventi di manutenzione sulle imbarcazioni e di attività di sistemazione delle darsene. Fedriga ha dunque allentato le maglie dei divieti, come ha fatto il governatore del Veneto Luca Zaia, aspettando le ulteriori aperture previste dal prossimo decreto Conte, a partire dal 4 maggio. E non cozzando comunque contro l'attuale decreto governativo.

ATTIVITÀ MOTORIA

Sì alle alle passeggiate a piedi o in bicicletta come pure alle corse senza più l'incubo del confine dei 500 metri: basterà non superare le frontiere del comune. Ma, perlomeno fino al 4 maggio, rimane obbligatorio l'uso della mascherina. L'ordinanza di Fedriga ritene che spesso non sia possibile il rispetto della distanza minima di sicurezza di almeno un metro tra le persone, migliore misura per il contenimento del virus, e quindi per garantire un adeguato livello di protezione chi esce da casa dovrà munirsi dei dispositivi di protezione individuale a copertura di naso e bocca. Ovviamente da usare in modo corretto.

LOCALI, SÌ ALL'ASPORTO

La condizione primaria rimane il divieto di assembramento e in quest'ottica si è mossa l'ordinanza del presidente Fedriga che concede un piccolo spazio in più ai locali pubblici. Anche in questo caso dopo aver avuto il via libera dal governo centrale. Dopo aver constatato che risulta notevolmente aumentata la domanda di cibi cucinati o pronti da consumare a domicilio e che le aziende che preparano cibi da asporto confezionati hanno potuto continuare la loro attività, come pure i negozi di generi alimentari e di prima necessità, Fedriga fa aprire una porticina a bar e ristoranti che vorranno approfittare della nuova ordinanza. Ciò significa il via lbera al cosiddetto take away, previa ordinazione da remoto, ovvero per appuntamento. I gestori degli esercizi pubblici, che indosseranno mascherine e guanti, dovranno fare in modo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti artigianali avvengano in modo dilazionato, facendo sì che il cliente non possa sostare all'interno del locale più del tempo necessario alla consegna e al pagamento della merce. Resta obbligatorio per ersercizi commerciali di generi alimentari, ortofrutta e panifici, l'utilizzo di guanti monouso e la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti all'ingresso dell'esercizio.

BARCHE E DARSENE

Spiragli anche per gli appassionati delle barche, in previsione di un'estate alquanto complicata dal punto di vista turistico. L'ordinanza del presidente della Regione, in vigore da oggi, permette infatti che siano consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi e individualmente dai proprietari, per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all'ormeggio, ma anche per prove, collaudo e consegna delle stesse, nonchè di sistemazione delle darsene nell'ambito dell'attività ordinaria.

L'ordinanza Fedriga rispetta i contenuti del decreto Conte ed è stata inviata, prima di essere emanata, allo stesso presidente del consiglio dei ministri, al ministro della Salute e a prefetti e sindaci del Friuli Venezia Giulia.

Susanna Salvador

