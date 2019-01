Passeggeri affumicati dalle vecchie littorine a gasolio: appello del Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DISAGI DEI PENDOLARIROVIGO Anno nuovo, problemi vecchi sui binari. E, in particolare, alla stazione di Rovigo per quanto riguarda il problema dei treni diesel di Sistemi Territoriali che, prima di partire, stanno a lungo con il motore acceso, con buona pace dei polmoni di presenti. Un aspetto, che in periodi in cui le concentrazioni di Pm10 in città sono tali da far scattare i divieti di circolazione delle auto con motori troppo antiquati, balza agli occhi, visto che le littorine in questione hanno mediamente più di 40 anni.VECCHIE...