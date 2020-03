VENEZIA Al tempo del coronavirus, la paura viaggia anche sui binari di un treno. Per la precisione di un treno regionale di Trenitalia che, partito ieri pomeriggio dalla stazione di Venezia Santa Lucia e diretto a Trieste, è stato fermato alla stazione ferroviaria di Udine dopo che era stata segnalata a bordo la presenza di una persona probabilmente contagiata dal morbo del Covid-19 Secondo quanto si è appreso, dal convoglio, fermato dagli agenti della Polfer, sono stati fatti scendere tutti i passeggeri mentre la persona probabilmente affetta dal virus, sarebbe stata portata via in ambulanza. Il treno è stato poi soppresso.

Il treno è arrivato in orario alla stazione di Udine alle 13.51, come precisa una nota di Rfi, e tutti gli 80 passeggeri sono stati fatti scendere. I passeggeri che viaggiavano nella stessa carrozza in cui si trovava anche la persona sospettata di aver contratto il coronavirus, una decina, sarebbero stati identificati dalla Polfer. Sul posto anche i servizi sanitari del 118. Una volta soppresso, il treno è stato sanificato ed ora è di nuovo pronto a finire nel parco mezzi di Trenitalia. Questo mentre tutti i treni regionali sono stati sottoposti nei giorni scorsi - e in questi - a una sanificazione e gli stessi comandamenti del Governo su come comportarsi dal punto di vista igienico vengono ripetuti agli altoparlanti delle vetture e pubblicati sui tabelloni informativi degli stessi treni e anche nelle stazioni. Stazioni che, in questi giorni, vivono un calo di traffico come mai s'era visto. Santa Lucia, in queste settimane, nemmeno sembra la stazione di Venezia.

