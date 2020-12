Passato con i voti della maggioranza l'articolo 2, quello che si concentra sulle risorse della Regione per le attività produttive nel 2021, oggi in Consiglio regionale riprenderà la discussione sulla legge di Stabilità regionale per il prossimo anno, caratterizzata dal «bazooka», come l'ha definito ieri l'assessore alle Attività produttive Sergio Bini, dei 354 milioni di investimenti decisi dalla Giunta regionale con uno speciale emendamento e che interessano trasversalmente tutti gli ambiti, con l'obiettivo di rilanciare il Friuli Venezia Giulia lungo la via del post Covid. L'assessore, intervenendo a conclusione di un dibattito che «ha avuto oltre 27 interventi», come ha ricordato il presidente del Consiglio Mauro Piero Zanin evidenziandone l'eccezionalità, ha ribadito «la straordinarietà di una legge per tempi straordinari» e ha lanciato un ponte nei confronti dell'opposizione, affermando di aver colto nel dibattito «molte sollecitazioni importanti» e di «aver apprezzato diversi emendamenti, che non possono essere accolti, ma che, nei loro contenuti legati a digitalizzazione e impresa 4.0, costituiranno l'architrave della imminente legge SviluppoImpresa».

Lanfrit a pagina VII

© RIPRODUZIONE RISERVATA