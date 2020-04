MARCON Tutto è cominciato per poter avere a portata di mano un igienizzante per disinfettare i locali della loro azienda. Susanna Sartori e Michele Ceolin, coniugi titolari della Cosmetic Service srl di Marcon, si sono però ben presto accorti che quel gel di loro produzione poteva diventare, visto il periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando, un prodotto di grande richiesta. Non ci hanno pensato due volte e nel giro di pochissimo tempo hanno riconvertito la loro azienda da attività di cosmesi, alla produzione di gel igienizzante. Non più, quindi, smalti, mascara, rossetti e fondotinta, ma un efficace gel per disinfettarsi le mani e tenere lontani i virus.

«È stata senza dubbio un'idea vincente spiega Susanna -. Non pensavamo, però, che il nostro prodotto, senza alcuna pubblicità, potesse avere un successo simile. Abbiamo richieste, oltre che dall'Italia, da molti Paesi europei e perfino dagli Stati Uniti d'America». Il gel antisettico viene distribuito in flaconi tascabili che si possono portare ovunque per essere usati ogni qual volta c'è la necessità di disinfettarsi le mani. I coniugi Ceolin sono inoltre intenzionati a continuare nella produzione di questo gel anche quando l'emergenza sanitaria sarà cessata. «Non abbandoneremo la cosmesi afferma la moglie , ma penso che amplieremo l'attività per poter produrre sia i materiali per la cosmesi che il gel, anche perché pensiamo che quello che sta accadendo spingerà la gente ad avere sempre più attenzione per la pulizia personale». Oggi, intanto, i coniugi Ceolin regaleranno alla comunità di Marcon, tramite la Protezione civile comunale che provvederà alla distribuzione, ben ventimila flaconi di gel. «Un gesto conclude Susanna per sentirci vicini ai nostri concittadini in questo difficile momento».

Mauro De Lazzari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

