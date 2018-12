Passaggi a livello, Comune e Regione stracciano l'intesa delle calende greche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Comune e Regione stracciano l'accordo con Rfi, firmato dalle precedenti amministrazioni. E lo stracciano in senso letterale. Ieri, infatti, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, e l'assessore regionale alle infrastrutture e al territorio, Graziano Pizzimenti, hanno chiesto la veloce dismissione della tratta di superficie che divide in due la città e lo hanno fatto con un gesto simbolico, strappando il documento che i loro predecessori, Furio Honsell e Mariagrazia Santoro, avevano siglato con le Ferrovie. Un'iniziativa che, come...