Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SCELTAPORDENONE La decisione è stata presa poco dopo le 17.30 di ieri. E ha avuto un effetto immediato, oltre che dirompente. L'Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Pordenone ieri pomeriggio ha impresso una svolta alla vicenda relativa agli operatori sanitari ancora non vaccinati, sospendendo i primi 73 infermieri non protetti. Erano 74, ma in extremis si è riusciti a risalire all'avvenuta vaccinazione del...